Бийский скульптор после суда вновь готов сотрудничать с властями

Фото: Сергей Кулыгин

Судебные тяжбы скульптора, который возводил ледовый городок в наукограде, и администрации длились около полугода и закончились победой мастера

Скульптор Павел Коробейников заявил, что готов снова работать с администрацией Бийска, несмотря на продолжительные судебные тяжбы, сообщает “Вести22” .

Он уже пообещал горожанам, что в этом году также намерен вновь строить новогодний городов в наукограде.

Напомним, что ледовый городок на Петровском бульваре наукограда прошлой зимой построила группа скульпторов во главе с Павлом Коробейниковым. Однако представители бийской мэрии отказались оплачивать работу. Они ссылались на то, что часть ледовых фигур меньше по размеру, чем указано в договоре. Стороны заказывали независимые экспертизы, а потом пошли в суд. Разбирательство длилось полгода.

В итоге Арбитражный суд края встал на сторону скульптора. Решение мотивировано тем, что художественное произведение невозможно оценивать исключительно по размеру. Следует учитывать ещё и красоту фигур.

Мэрию Бийска обязали выплатить Коробейникову более полумиллиона рублей. Обжаловать решение бийские чиновники не стали.

горняк



Взято отсюда