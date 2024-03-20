Бийский суд вынес приговор мужчине, который совершил покушение на убийство

Подсудимый признал себя виновным в полном объеме

Суд Бийска вынес обвинительный приговор в отношении сельского жителя, который обвинялся в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 1 статьи 105 УК РФ, сообщает объединенная пресс-служба судов Алтайского края.

Установлено, что в начале февраля 2023 года у подсудимого, находящегося в состоянии алкогольного опьянения, недовольного поведением потерпевшего, возник умысел на его убийство. Взяв нож, он пришел домой к потерпевшему, нанес ему удар в область жизненно-важного органа и скрылся с места совершения преступления. Смерть потерпевшего не наступила в связи со своевременно оказанной ему медицинской помощью.

Сельчанин признал себя виновным в полном объеме, в содеянном раскаялся.

По решению суда подсудимый признан виновным в совершении данного преступления. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком шесть лет, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении изменена на заключение под стражу, взят под стражу в зале суда.

Приговор не вступил в законную силу.

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Взято отсюда