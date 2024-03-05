Бийским медикам понадобилась помощь при транспортировке крупной пациентки

Вес женщины превышал 200 кг.

Источник фото: Катунь 24

Срочная госпитализация потребовалась жительнице Бийска из-за воспаления желчного пузыря. Вес женщины превышал 200 кг, поэтому транспортировка на автомобиле скорой помощи была невозможна.

Имеющиеся носилки рассчитаны максимум на 180 килограммов, а жесткие в транспорт не закатить. Чтобы решить проблему, в городской больнице № 2 выделили сантранспорт и усиленные металлические носилки.

«В нашей практике неоднократно возникали аналогичные ситуации. Например, в прошлом году, чтобы доставить в больницу женщину с экстремальным весом почти 400 килограммов, обращались за помощью к спасателям», — рассказал главный врач ССМП Бийска Алексей Карнаухов.

Пациентку в сопровождении реанимационной бригады благополучно доставили в ЦГБ. В этот же день женщину прооперировали.

Взято отсюда.

новости алтай края , вести алтай новости сегодня