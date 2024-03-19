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Бийским школьникам перед весенними каникулами напомнили о безопасности

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Бийским школьникам перед весенними каникулами напомнили о безопасности

На каникулярное время в некоторых школах запланированы экскурсии

Бийские школьники вышли на последнюю учебную неделю перед весенними каникулами. Напомним, что школа имеет право самостоятельно регулировать даты каникул, но есть рекомендованные Минобром даты, которых, чаще всего, все и придерживаются. Так, Министерство образования России рекомендует следующие даты каникул в 2024 году, которые предстоят учащимся: весенние каникулы – с 25 по 31 марта, летние каникулы – с 26 мая по 31 августа. Таким образом, с учетом выходных дней, весенние каникулы продлятся девять дней, а летние – не менее 8 недель.

С учетом длительности предстоящих каникулярных дней, в школьных чатах родителям и детям напомнили о безопасном поведении на льду.

1 из 3 Фото: Информационные баннеры о безопасности Фото: Информационные баннеры о безопасности Фото: Информационные баннеры о безопасности

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Взято отсюда

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