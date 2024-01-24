Администрация Бийска Фото: "Бийский рабочий"

На новую должность чиновница перешла в январе. Предыдущий руководить управления со скандалом покинул администрацию в конце прошлого года

Новым руководителем управления культуры, спорта и молодежной политики администрации Бийска стала Наталья Курцева, сообщает “Бийский рабочий”. До этого она работала управляющей делами в администрации Бийского района.

Наталья Курцева стала не первым чиновником администрации района, который перешел на работу в команду нового градоначальника Бийска. Ранее в мэрию города из районной администрации перешла Ольга Петрова, которая возглавила бийское управление ЖКХ.

Напомним, что в конце 2023 года администрацию покинул прежний руководитель управления Андрей Кудинов. Причем его уход сопровождался скандалом, поскольку он не соглашался с увольнением.

По данным издания, сейчас он работает в коммерческом агентстве, занимающемся недвижимостью.

Взято отсюда