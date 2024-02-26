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Бийчане пожаловались на маленькие яйца в магазинах

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Жительница наукограда купила куриные яйца размером со спичечный коробок

Бийчане пожаловались на маленькие яйца в магазинах

Куриные яйца / Фото: unsplash.com

Жительница Бийска возмутилась маленькими яйцами, которые сейчас продают в магазинах. Ее слова приводит “БР”.

Горожанка рассказала, что на днях купила упаковку куриных яиц и изначально приняла их за перепелиные: каждое яйцо было со спичечный коробок.

Женщина отметила, что после покупки осталась с неприятным чувством, будто “вместо литра молока продали 900 миллилитров”.

Издание допустило, что это были яйца категории С3, массой от 35 до 44,9 г.

На днях в Минсельхозе заявили, что в 2024 году Россия увеличит производство яиц и мяса птицы.

город Горняк

Источник

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