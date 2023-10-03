Бийчане пожаловались на непролазную грязь перед детским садом
Парковка, где родители ставят машины, никак не благоустроена
Фото: pxhere.com
Жители Бийска в социальных сетях обратились к местным властям для того, чтобы те занялись парковкой перед детским садом № 92, располагающимся напротив “Ленты”. Об этом сообщает “Бийский рабочий”.
По словам людей, летом на этой территории столбом стоит пыль, а осенью и весной площадь покрыта грязью.
Отмечается, что детский сад был построен в 2020 году и должен был сыграть большую роль в развитии микрорайона.
Ранее сообщалось, что в Барнауле подходит к концу второй этап благоустройства парка “Юбилейный”.