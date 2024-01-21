Бийчанина отправили в колонию за попытку отвоевать алкоголь электрошокером

Больше пяти лет осужденный проведет в тюрьме

Фото: pxhere.com

Жителя Бийска осудили за нападение на кассира в магазине. Об этом сообщили в краевой прокуратуре.

Мужчина зашел купить алкоголь, но на кассе оказалось, что у него нет денег. Тогда покупатель выхватил пакет с бутылками, ударил продавца электрошокером и сбежал.

В прокуратуре добавили, что обвиняемый также совершил ряд других имущественных преступлений. Он крал у людей детские коляски, снегокат и запчасти для велосипеда.

Суд приговорил мужчину к пяти годам и трем месяцам колонии общего режима.

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