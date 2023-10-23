Бийская библиотека получила награду за популяризацию творчества Шукшина

“Золотого витязя” вручили директору Центральной библиотечной системы Бийска Наталье Казанцевой

Фото: vk.com/uksmp_biysk

15 октября в Издательском совете Русской православной церкви в Москве состоялась церемония награждения лауреатов и победителей Международного славянского литературного форума “Золотой витязь”. Как сообщает газета “Бийский рабочий”, награду получила директор Центральной библиотечной системы Бийска Наталья Казанцева.

В управлении культуры Бийска рассказали, что центральная городская библиотека получила награду за свой вклад в дело изучения, сохранения и освещения творческого наследия Василия Шукшина.

“Гордимся нашими библиотекарями, поздравляем и желаем новых творческих побед!” – добавили в ведомстве.

Горняк22



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