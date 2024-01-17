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Бийские гадалки пожаловались на ажиотаж в период святок

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Прайс на эзотерические сеансы варьируется от 350 до четырех тысяч рублей

Бийские гадалки пожаловались на ажиотаж в период святок

Фото: pxhere.com

Гадалки и тарологи в Бийске рассказали о том, что в период святок на их услуги возник ажиотажный спрос. Об этом сообщает “Бийский рабочий”.

Средний ценник за помощь связиста с потусторонними силами в наукограде составляет от 350 до 4000 рублей. Почти никто из представителей рынка не согласился общаться с журналистами открыто, но одна из гадалок предоставила свой прайс.

Отмечается, что к услугам магов готов обратиться не каждый, а вот расклады таро более популярны. За это в Бийске попросят от 550 до 1500 рублей. Причем сейчас получить услугу очень непросто, потому что в период святок свободных тарологов почти не осталось.

город Горняк

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