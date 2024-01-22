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Бийские перевозчики хотят повысить стоимость проезда до 35 рублей

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При этом сами они не верят, что в мэрии на это согласятся — повышение в результате, скорее всего, будет ниже

Бийские перевозчики хотят повысить стоимость проезда до 35 рублей

Фото: unsplash.com

Перевозчики Бийска планируют повысить цены на проезд в транспорте. Как сообщает “Бийский рабочий”, сейчас предприниматели готовят документы для обоснования цены.

По информации издания, перевозчики хотят повышения цены с 28 рублей до 35 рублей. При этом в то, что на такое повышение в мэрии согласятся, бизнесмены не верят. Скорее всего проезд разрешат повысить на 7-10% — не более, чем на 3 рубля.

При этом говорить о конкретных цифрах можно будет не раньше, чем через несколько месяцев. Собранные документы предоставят в мэрию, где их проверят и согласуют, либо отклонят.

В последний раз стоимость проезда в Бийске поднимали в январе 2023 года — с 26 до 28 рублей на городских маршрутах и до 35 рублей на направлениях в отдаленные поселки.

Горняк22

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