04.10.2023

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Бийские школьники строят будки и шьют бандажи для бездомных кошек и собак.

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Ученики бийской школы №8 придумали проект «Дом для друга», чтобы помочь приюту для животных «Преданность». Проект выиграл грант во всероссийском конкурсе.

С приютом для животных школа дружит уже два года. Проект «Дом для друга» школа разработала вместе с сотрудниками приюта. Грант стал большой возможностью помочь пушистым друзьям. В ответ приют провел для детей мастер класс по ветеринарной помощи. Многие ребята даже захотели стать ветеринарами.

Скоро приюту передадут семь будок и 50 бандажей.

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