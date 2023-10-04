Бийские школьники строят будки и шьют бандажи для бездомных кошек и собак.

Ученики бийской школы №8 придумали проект «Дом для друга», чтобы помочь приюту для животных «Преданность». Проект выиграл грант во всероссийском конкурсе.

С приютом для животных школа дружит уже два года. Проект «Дом для друга» школа разработала вместе с сотрудниками приюта. Грант стал большой возможностью помочь пушистым друзьям. В ответ приют провел для детей мастер класс по ветеринарной помощи. Многие ребята даже захотели стать ветеринарами.

Скоро приюту передадут семь будок и 50 бандажей.