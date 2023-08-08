​​Бийский подросток решил подработать курьером, а в результате раскрыл мошенническую схему

Несовершеннолетний с матерью из Бийска помогли полиции предотвратить мошеннические действия. В результате бдительности семьи из наукограда удалось предотвратить похищение 100 тысяч рублей по схеме «Ваш родственник попал в ДТП».

Юноша разместил в интернете свое резюме, в котором указал, что он несовершеннолетний и ищет подработку курьером-доставщиком. Вскоре на мальчика вышел некий работодатель, который предложил вакансию, где необходимо доставлять документы.

На следующий день подростку прислали адрес, по которому следует забрать посылку. Мама решила поддержать ребенка и помочь ему выполнить первое поручение. Вместе они приехали на указанное место, где им предстояло забрать пакет у водителя такси. После этого работодатель перезвонил и попросил пересчитать деньги внутри конверта с деньгами, а затем положить их на указанный счет.

Юноша пересчитал наличку — внутри было 100 тысяч рублей пятитысячными купюрами. В этот момент семья поняла, что происходит что-то незаконное, и они вместе отправились в полицию.

Позднее выяснилось, что накануне 58-летняя женщина попала в руки мошенников и передала им через таксиста 100 тысяч рублей. Правоохранители выяснили, что мужчина забрал деньги в селе Половинка Советского района и, согласно заказу, привез их в Бийск. Благодаря бдительности бийчан преступление было предотвращено, пишет “Алтайская правда”.

Возбуждено уголовное дело. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия, деньги возвращены потерпевшей. В региональном управлении МВД приняли решение о представлении подростка к поощрению.