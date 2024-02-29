Бийский школьник помог полицейским поймать виновника ДТП

Пятиклассник стал очевидцем аварии и рассказал сотрудникам ГИБДД о нарушителе

Фото: ГУ МВД России по Алтайскому краю

В Бийске школьник помог полицейским найти виновника ДТП, который скрылся с места происшествия, сообщили в МВД Алтайского края.

Ученик пятого класса школы № 20 стал очевидцем аварии на улице Мухачева. Он подошел к сотрудникам ГИБДД и рассказал о нарушителе: на какой машине тот был и где живет.

Благодаря мальчику злоумышленника быстро задержали.

Вскоре после этого полицейские наведались в школу и на линейке при всех поблагодарили ребенка за помощь, пожелали ему отличной учебы и предложили подумать о том, чтобы связать свою жизнь с работой в полиции.

город Горняк



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