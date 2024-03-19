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Пластиковые окна в Горняке

БИЛЕТ В БУДУЩЕЕ:МИЛЛИОНЫ РОССИЙСКИХ РОДИТЕЛЕЙ ПРИКОСНУТЬСЯ К ШКОЛЬНОЙ ПРОФОРИЕНТАЦИИ

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БИЛЕТ В БУДУЩЕЕ:МИЛЛИОНЫ РОССИЙСКИХ РОДИТЕЛЕЙ ПРИКОСНУТЬСЯ К ШКОЛЬНОЙ ПРОФОРИЕНТАЦИИ

Всероссийское родительское собрание, посвященное единой модели профориентации школьников, пройдет 21 марта 2024 года во всех субъектах России Собрание будет состоять из тематических блоков, на котором родителям расскажут о целях Единой модели профориентации и курсе «Россия — мои горизонты», роли родителей в формировании готовности к профессиональному самоопределению обучающихся, а также региональных возможностях развития образовательно-профессиональной траектории. Также участникам собрания будут представлены первые результаты профориентационной работы в конкретном классе. Педагоги расскажут о том, какие склонности, способности и интересы есть у ребят, как возможно развить или направить интересы ребят на знакомство и погружение в приоритетные для страны отрасли и востребованные профессии. Всероссийское родительское собрание проводится в рамках единой модели профориентации «Россия – мои горизонты» внедренной с 1 сентября

Взято отсюда.

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