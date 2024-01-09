Билеты на концерты сбежавших из России звезд больше никто не покупает

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08 января 2024г. – VRUBCOVSKE.RU. Волна интереса иностранной русскоговорящей публики к сбежавшим «за длинным рублем» артистам, прошла. После начала СВО небольшое число известных и не очень артистов решила, что если они уедут за границу, то смогут неплохо заработать, клевеща на Родину и соотечественников, распространяя фейки, поддерживая «отмену русской культуры».

Но отмены русской культуры не случилось. И интерес к «отъехавшим» пропал. Если у актеров изначально все было очень плохо с работой, то у артистов, выступающих на эстраде – выступления случались (немного, но они были). Первый интерес прошел. Эстрадные звездочки гаснут. Проехав первый гастрольный «круг» концертных залов по недружественным странам, они больше неинтересны. Сбежавшие артисты вынуждены отменять выступления или переносить их в крохотные залы – плохо продаются билеты. Как пишет «Комсомольская правда».

Фото: mriya.media

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Автор: vizitka01

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