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Микробиолог Бочарова отметила, что в пробиотиках, которые продают в аптеках, содержится широкий спектр полезных микроорганизмов

Хорошую работу иммунной системы обеспечивает “правильный” микробиом в кишечнике, сообщает “Российская газета” со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале Clinical Nutrition.

“Для профилактики вирусных заболеваний, в том числе гриппа и COVID, стоит принимать пробиотики”, – отметили ученые.

Исследование провели еще в разгар пандемии коронавируса. Специалисты отобрали людей, которые контактировали с источником ковида, и разделили их на две группы, одной из которых давали пробиотик, а второй плацебо.

В итоге спустя 28 дней в группе, которая принимала препарат, насчитали 26,4% заболевших коронавирусом или простудой. В группе с плацебо, в свою очередь, инфицированными оказались 42,9% испытуемых.

Профессор Университета Джорджа Мэйсона Анча Баранова отметила, что исследователи подтвердили, что бактерии из капсул приживаются в кишечнике.

“Микробиомный анализ показал – да. У тех, кто получал L. Rhamnosus, после курса лечения концентрация этих микроорганизмов в кишечнике стала гораздо больше, чем у представителей группы плацебо”, – добавила она.

Микробиолог посоветовала во время сезона респираторных инфекций пропивать курс пробиотиков для профилактики гриппа и прочих ОРВИ. Кроме того, актуальны они будут и сразу после контакта с зараженным.

Ранее “Толк” писал о том, что россияне стали жаловаться на неизвестный вирус с высокой температурой и странными снами. Больные рассказывают врачам о симптомах, которых похожи на тяжелую форму простуды.

Взято отсюда