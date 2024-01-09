«Бирюзовую Катунь» в Алтайском крае посетили за год 550 тысяч человек

В Алтайском крае продолжает расти популярность особой экономической зоны туристско-рекреационного типа «Бирюзовая Катунь». В 2023 году ее посетили 550 тысяч человек.

В профильном управлении региона отмечают, что на сегодня площадка является место базирования 33 резидентов с общим объемом заявленных инвестиций в 24,1 млрд рублей. Ежегодно появляются новые гостиничные, спортивно-развлекательные комплексы, а также объекты питания и оздоровительные центры. Всего в эксплуатацию введено 1 150 мест размещения.

«Бирюзовая Катунь» является место проведения крупнейших в регионе событийных и культурно-массовых мероприятий: «Цветение маральника», «День России», «Алтайская зимовка». Экономическая зона ориентирована на различные виды экологического, экскурсионного, лечебно-оздоровительного, активного, пляжного и спортивного отдыха.

Развитие площадки предполагает строительство комплекса, рассчитанного более чем на 3 500 мест единовременного размещения.

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Взято отсюда.

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