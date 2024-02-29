Битой бить не будут: как в Алтайском крае регулируется деятельность коллекторов

Контроль за работой коллекторов осуществляется с 2016 года

Закредитованность жителей Алтайского края остается достаточно высокой. Люди оформляют займ или кредит, не всегда понимая, каким образом будут его отдавать. В лучшем случае, при возникновении задолженности обращаются за помощью к родственникам, реструктуризируют долг или самостоятельно стараются его гасить по частям. В худшем – берут еще один кредит, чтобы закрыть текущий. Как итог – регулярное общение с коллекторами, которое не всегда проходит в правовых рамках. О том, как отстоять свои права на спокойную жизнь, в рамках прямого эфира регионального ЦУР рассказал Сергей Пекарев, заместитель главного судебного пристава Алтайского края.

Обойдемся без угроз

С февраля 2024 года в закон о коллекторах были внесены изменения. Давайте напомним, кто имеет право осуществлять взаимодействие по взысканию просроченных займов?

– По этому направлению и ранее работали как профессиональные коллекторские организации, так и сами банки и микрофинансовые организации (МФО), которые осуществляют взаимодействие по взысканию своих займов, просроченных должниками. Новый закон лишь усилил контроль и надзор за этой сферой деятельности и устранил некоторые противоречия, ранее случавшиеся в практике и вызывающие вопросы. Для юрлиц не многое изменилось: теперь при взыскании долга они должны обязательно указывать ПКО (приходно-кассовый ордер), а для банков, кредитных организаций и МФО изменения более существенные.

Они и ранее могли взаимодействовать по взысканию своих займов с должником, но теперь, чтобы взаимодействовать именно тем способом, который определен в законе ФЗ 230 (личная явка, телефонные звонки, сообщения в мессенджерах), необходимо уведомить службу судебных приставов о том, что они будут взаимодействовать именно таким способом. После этого служба судебных приставов имеет право осуществлять проверку этих организаций в части взаимодействия с гражданами. Ранее проверкам подвергались только профессиональные коллекторские организации.

Могут ли коллекторы угрожать должнику?

– Угрожать нельзя было и ранее, но закон регулирует в первую очередь те организации, которые работают легально, обязывает их соблюдать определенный порядок. Когда действия коллекторов выходят за рамки разумного, предусмотрена уголовная ответственность.

На что чаще всего жалуются должники в службу судебных приставов?

– Граждане жалуются на анонимные угрозы, угрозу распространения прочих сведений, угрозу насилием. В Алтайском крае, в соответствии с жалобами, которые мы получаем, у нас было выявлено 28 фактов, которые были расценены как возможное наличие состава преступления. Эти факты направлены в полицию для дальнейшей юридической оценки в рамках уголовного кодекса.

кредит, микрозайм, МФО Фото: Архив “БР”, Сергей Доровских В основном, это угрозы распространения прочих сведений самого разного характера, через родственников, социальные сети, из-за которых человек может нелицеприятно выглядеть в глазах окружающих, знакомых, либо просто граждан, подписанных на эти соцсети.

Таких фактов, как насилие или повреждение имущества должника, в Алтайском крае не фиксировалось. С битами к должникам уже не приходят.

Возьмите трубку, это коллектор

Как работают с должниками коллекторы, не нарушающие законодательства и те, кто выходит за его рамки?

– При общении с должником организация обязательно указывает свое наименование, ФИО представителя организации, либо его номер, по которому его можно будет установить. Должна быть указана структура и размер задолженности. Эти условия были и ранее, сейчас они конкретизировались.

Хотелось бы обратить внимание, что автодозвоны и постоянные «надоедания» телефонными звонками мы расцениваем как нарушение частоты взаимодействия. Законом определено, что под взаимодействием понимается непосредственный контакт представителя организации в виде общения по телефону, когда гражданин выслушает звонившего представителя либо автобота, ответит на вопрос, либо откажется от взаимодействия. Это будет считаться как одно взаимодействие.

Частота взаимодействия осталась прежней – не более одного раза в сутки, двух раз в неделю и восьми раз в месяц, но при этом считается только то взаимодействие, которое состоялось.

Если вам пытаются дозвониться, а вы сбрасываете соединение, то оно не считается, и банк имеет право пытаться дозвониться и впредь. Наша рекомендация – принять звонок и взаимодействие будет считаться состоявшимся.

Насколько законны частые звонки должнику от автобота?

– До внесения изменений в закон такой формат общения – не с человеком, некоторые коллекторские организации либо банки использовали очень часто. Сейчас введены определенные правила общения. Автоматический информатор должен иметь возможность записи и настроен таким образом, чтобы отвечать на определенные вопросы, иначе просто теряется смысл. Плюс должна быть предусмотрена возможность соединения с оператором.

Телефон. Фото: Ирина Малахова

Хорошая инновация – общение коллекторов через портал «Госуслуг». Для того, чтобы такое общение происходило, коллекторская организация должна получить доступ к Госуслугам, а со стороны гражданина для получения такой информации необходимо поставить галочку «получать уведомления» в личном кабинете.

В службе судебных приставов также есть автобот?

– Да, голосовой бот Полина (Голосовой бот Полина: 8-800-303-00-00) настроен таким образом, чтобы граждане, дозвонившиеся по линии, могли получить информацию о своей задолженности, о порядке ее погашения, способах общения с судебными приставами. Как и куда обратиться, где получить информацию.

Обходятся без визитов

Должна ли финансовая организация уведомлять должника о том, что привлекла коллекторов?

– Эта обязанность как была, так и остается. О привлечении коллекторов финансовая организация должна сообщить в течение пяти дней. Способы также определены законодательно: заказным письмом, через электронную почту, которую гражданин указал при получении займа.

Какие еще жалобы поступают от граждан в отношении недобросовестных коллекторов?

– Повторюсь, основная – на частоту взаимодействия. Кроме того, недопустимо взаимодействие в ночное время, после 22 ч. в рабочие дни и после 21 ч в выходные дни. Нарушение этих фактов может быть поводом для обращения в нашу службу для привлечения виновных организаций к ответственности. Личные визиты коллекторов, что бывает достаточно редко, для того, чтобы оказать психологическое воздействие на должника, недопустимы. Так же, как намеки и угрозы, некорректное поведение, оскорбления.

В 2023 году было 527 обращений от граждан, чьи права были нарушены взаимодействием по возврату просроченной задолженности. Из них лишь 15% – профессиональные коллекторские организации, остальные – банки и МФО.

Горячая линия ГУФСCП по Алтайскому краю 8(3852) 29-59-38

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Взято отсюда