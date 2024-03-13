Битва двух рекордов: чем грозят огромные запасы зерна и какие перспективы экспорта

Фото: Евгения Родочинская

Два федеральных эксперта объяснили, почему сегодняшняя ситуация на рынке зерна в России уникальна и когда на нем может закончиться “время покупателя”

“Прогнозы в целом оправдались. Мы ожидали весьма тяжелый год на рынке зерновых. И он состоялся. Весь сезон мы видим битву рекордного экспорта с рекордными запасами. Крайне редко такое бывает“, – сказал Дмитрий Рылько, генеральный директор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), на недавней Зимней зерновой конференции в Белокурихе, чем обозначил основной тренд в отрасли. Он и его коллега Владимир Петриченко, директор компании “ПроЗерно”, масштабно проанализировали рынок. “Толк” публикует лишь некоторые из их тезисов.

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“Если говорить в целом об экспорте продовольствия – те цифры, на которые наша страна вышла по итогам 2023 года, мы предполагали, будут достигнуты в конце 2020-х, то есть лет через пять. Примерно 45 млрд долларов составил экспорт продовольствия. Произошло это прежде всего благодаря зерновым и муке. По итогам 2023 года их доля в общем объеме составила около 2/5. По маслам, шротам есть небольшая заминка. Понемногу растет экспорт мяса и готовых мясопродуктов – впервые Россия стала нетто-экспортером в стоимостной оценке“, – обрисовал общую ситуацию Дмитрий Рылько.

Второй год подряд крупнейшим импортером российского продовольствия стал Китай (8 млрд долларов). Следующие за ним значимые импортеры – Египет и Турция. Но у них, отметил эксперт, сейчас серьезные проблемы в экономике:

“Сегодня в Турции мукомолы кредитуются под 45% годовых. Без субсидий. И в Турции, и у египтян лежит огромное количество пока неоплаченного российского зерна“.

Дмитрий Рылько, ИКАР Фото: пресс-служба Зимней зерновой конференции

Рылько отметил, что в мире в целом резко выросла стоимость денег: “Есть ряд развивающихся стран, которые вынуждены кредитоваться, чтобы закупать то же зерно. Они столкнулись с грандиозным ростом банковских ставок. Конечно, были времена, когда стоимость денег была еще выше. Но никогда не было столь стремительной динамики“.

На динамику экспорта влияние оказала и погода – в ноябре, декабре и январе отправки по Черному морю оказались ниже оптимальных. “Не припомню, ей-богу, чтобы такое количество дней наши порты не работали. И за счет этого экспорт притормозился по сравнению с тем, какой мог бы быть“, – отметил Рылько.

А между тем это важно. Поскольку до конца текущего аграрного сезона, по нашим оценкам, России было бы хорошо вывезти примерно 19 млн тонн пшеницы. Это необходимо сделать, чтобы нормализовать огромные запасы. 19 млн тонн – это очень много, по оценке эксперта, – больше, чем год назад, когда вывезли 18,4 млн, а тогда это уже был рекорд.

“Никогда наша страна не вывозила таких объемов пшеницы. А в этом сезоне нужно вывезти еще больше“, – отметил Дмитрий Рылько.

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В стране сформировались огромные переходящие запасы – только у крупных предприятий – под 28 млн тонн. На 1 января они “несравнимо выше прошлого года”, – отметил Рылько. Особенно по пшенице.

“Запасы сформированы в результате высоких урожаев 2022 и 2023 годов, – объяснил эксперт. – И в результате условного “недоэкспорта” ноября – января запасы относительно росли. Еще три месяца назад запасы в целом по России были пониже, чем в прошлом рекордном году. Сейчас они уже выше. В том числе в Краснодаре и Ростове. Чем более экспортоориентирован регион, тем относительно выше там запасы. А экспортная ориентация дает ключ к ценам на внутреннем рынке”.

Однако эксперты полагают, что при сохранении объемов внутреннего потребления и выполнении планов по экспорту уже весной ситуация может “перевернуться”, а запасы – сократиться.

“Я полагаю, при сохранении внутреннего потребления на уровне прошлого года – около 85 млн тонн – и возможном высоком экспортном потенциале под 70 млн тонн конечные запасы – дай-то Бог – снизятся ниже 18 млн тонн. Что уже становится приемлемым уровнем для нормальной зерновой индустрии“, – считает Владимир Петриченко.

Он также напомнил, что продолжаются интервенционные закупки:

“Удастся ли закупить плановые 2 млн тонн – пока вопрос. Последние торги идут с провалами. Но, на мой взгляд, 1,2 млн тонн все равно закупят. Таким образом, его объем может вырасти со стартовых в сезоне 3 млн до 4,3 млн тонн. Это было бы хорошо“.

Владимир Петриченко, “ПроЗерно” Фото: пресс-служба Зимней зерновой конференции

Все эти факторы формируют, по его словам, прогноз конечных запасов зерна на свободном рынке:

“Мы начинали сезон с 28 млн тонн. Минус 3 млн интервенционного фонда – 24–25 млн. Это очень много. Ужасно много. Но если сложатся вышеописанные вероятные сценарии, то мы завершим сезон с 13–14 млн тонн на свободном рынке, из которых 7 млн – пшеница. А это уже совсем другая история. Не ужасный, убитый прошлый сезон, а вполне сопоставимый с 2018–2020 годами, когда в конце сезона ходили и говорили: “А где зерно?”.

По словам Петриченко, в ближайшие два-три месяца картина может кардинально перевернуться:

“Сейчас мы имеем очевидно неприятный для производителя рынок покупателя, когда продавец не знает, что делать с его товаром, а приобретатель диктует условия. Ситуация перевернется – не то чтобы на рынок продавца, но хотя бы не на рынок покупателя“.

След Украины и Новороссии

На рыночную ситуацию влияние оказывает и зерно из Украины и новых регионов России.

“Большую ошибку допустили с оценкой украинского урожая и экспорта. Например, на старте сезона в МСХ США считали, что из Украины экспортируют 18,8 млн тонн кукурузы, сейчас – уже 25 млн, а мы считаем, что цифра экспорта может достичь и 30 млн. По пшенице они ожидали экспорта 10 млн тонн, сейчас – 15 млн, мы полагаем, что и 17 млн смогут вывезти“,– рассказал Дмитрий Рылько.

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По его словам, частично переток этих значимых объемов идет в Евросоюз через сухопутные границы и в результате уже там запасы возрастают до объемов, которые не прогнозировались изначально.

“Украина продолжит наращивать экспорт, потому что внутреннее потребление сокращается прямо на глазах, а значит, растет экспортный потенциал и усилится давление украинского демпинга на Причерноморском базисе. Последние торги в Египте обвалили украинцы и румыны и, не исключено, скажем, румыны за счет украинского зерна. И это еще не финал“, – сказал Петриченко.

Есть также и влияние на рынок урожая из новых регионов России. Оценочно в них произвели 4,8 млн тонн зерна. В статистике эта цифра не отражена, но учитывать ее нужно, так как “это зерно приходит на рынок”, отметил Рылько:

“Второй сезон подряд мы видим, что значимые объемы зерна выходят из этих регионов, грузятся в том числе на экспорт. В результате для нашего внутреннего рынка работает эффект “экспортозамещения” так, что официальные запасы не сокращаются с той скоростью, на которую рассчитывают многие эксперты.

На предстоящий сезон эксперты делаю осторожные прогнозы, отмечая, что сначала нужно продать урожай текущего. Но в любом случае урожай в стране, предполагается, может вновь оказаться близким к рекордному.

Взято отсюда.

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