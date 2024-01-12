Бизнесмен объяснил, почему бывших предпринимателей не берут на работу в России

Работодатели имеют ряд вполне обоснованных страхов

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Нередко в России отказывают в трудоустройстве бывшим предпринимателям. Как объяснил сооснователь “Айдолаб” Артем Ступак “Секрету фирмы”, работодатели отказываются нанимать бывших коммерсантов из страха, что они уйдут, когда для их бизнеса пройдут сложные времена. Однако есть и другие опасения.

По словам Ступака, одна из основных причин – отсутствие узкой специализации. Хотя, казалось бы, хороший предприниматель разбирается и в бухгалтерском, и финансовом учете, умеет управлять персоналом и общаться с людьми.

“В большинстве случаев объем знаний и опыта бывшего предпринимателя просто не нужен для наемного руководителя. И тем более не нужен для рядового специалиста. Да и в качестве узкого специалиста он не годится, потому что давно уже занимается управленческой работой. Поэтому сложно предложить бывшему предпринимателю позицию и задачи адекватные его опыту, знаниям и амбициям”, – объяснил бизнесмен.Еще одна причина – страх конкуренции. Даже если человек потерял свой собственный бизнес, то предпринимательская жилка у него остается. Не исключено, что в будущем такой сотрудник уведет клиентов или скопирует бизнес. Кроме того, управлять свободолюбивыми предпринимателями сложнее – корпоративная культура им непривычна.

горняк



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