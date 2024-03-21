Строительство, ремонт Фото: unsplash.com

Фигурантам грозит лишение свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей. Уголовное дело передали в суд

В Нижнем Новгороде передали в суд уголовное дело о мошенничестве при ремонте учреждения дополнительного образования, сообщила пресс-служба регионального главка МВД.

Речь идет о ремонте учреждения в городе Дзержинске. В октябре 2020 года организация заключила контракт с подрядчиком, который должен был починить крышу и фасад здания. Сумма договора составляла более 28 млн рублей.

Однако руководитель фирмы внес в акты о выполненных работах недостоверные сведения об их объеме. Заказчик перевел строителям 11,5 млн рублей, но при проверке выяснилось, что не все заявленные работы были сделаны.

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