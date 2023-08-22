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БК “Барнаул” стартует в чемпионате российской Суперлиги 7 октября

редактор01 mins

Первый матч будет с “Новосибирском”

Фото: unsplash.com

БК “Барнаул” стартует в чемпионате российской Суперлиги сезона 2023/24 годов 7 октября. В этот день в матче первого тура алтайские баскетболисты на выезде встретятся с “Новосибирском”.

Затем 11 октября “Барнаул” в первом матче 1/16 финала Кубка России на своей площадке сыграет с командой “Темп-СУМЗ-УГМК” из Ревды. Ответная встреча турнира состоится на площадке уральцев 1 ноября. Победитель двухматчевого противостояния в 1/8-й встретится с клубом Единой лиги ВТБ – “Самарой”. Первый домашний матч чемпионата Суперлиги алтайские баскетболисты проведут 15 октября против курских “Русичей”.

Всего в предстоящем сезоне Суперлиги выступят 16 команд. Они сыграют в два круга. Регулярный чемпионат “Барнаул” завершит 24 марта домашней встречей с “Зенитом-2” из Санкт-Петербурга. Затем начнутся матчи плей-офф.

Для выхода во второй этап чемпионата барнаульцам необходимо попасть в восьмерку сильнейших.

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