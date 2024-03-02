Благочинный Барнаульского пригородного округа возглавил Литургию в храме Архистратига Михаила в пос. Новосиликатный

1 марта 2023 года, в день памяти сщмч. Ермогена, патриарха Московского и всея Руси, чудотворца, благочинный Барнаульского пригородного округа иерей Дионисий Рейм возглавил Божественную литургию в приделе сщмч. Ермогена храма Архистратига Михаила пос. Новосиликатный.

Его Преподобию сослужили настоятель храма Архистратига Михаила пос. Новосиликатный, иерей Игорь Прахт, настоятель храма княгини Ольги иерей Александр Киктенко, настоятель Одигитриевского храма г. Барнаула иерей Сергий Замора и духовенство храма Архистратига Михаила пос. Новосиликатный.

По окончании Богослужения был совершен крестный ход в честь престольного праздника. Благочинный иерей Дионисий поздравил духовенство и прихожан с памятной датой.

Источник: сайт Никольского храма

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Взято отсюда.

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