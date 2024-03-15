Благодаря господдержке на Барнаульском заводе котельного оборудования расширили производство

Порядка 700 предприятий Алтайского края получили компенсацию части затрат за приобретенное оборудование . Это один из самых востребованных видов господдержки, предоставляется с 2020 года в рамках индивидуальной программы социально-экономического развития региона.

В числе компаний, получивших такую компенсацию, Барнаульский завод котельного оборудования . Более 20 лет на предприятии производят продукцию для крупных ТЭЦ и ГРЭС. Есть и уникальные товары. Например, это единственный за Уралом завод, имеющий линию петлевой гибки труб.

По словам директора предприятия Алексея Квашнина , приобретенное с господдержкой оборудование значительно расширило производственные возможности. Благодаря модернизации производство привычных деталей на заводе занимает в разы меньше времени.

За два предыдущих года кроме станка лазерной резки на предприятии появились радиально-сверлильный станок, новый погрузчик, автомобиль, кран-балки . На заводе сократили технологический процесс, свели к минимуму простои. Только в прошлом году было создано 25 новых рабочих мест .

Напомним, чтобы получить возможность возместить часть инвестиций, предприятие должно работать не меньше двух лет и иметь штат как минимум из пяти сотрудников. Субсидии составляют до 50% понесенных затрат. Эту форму господдержки с 2020 года реализует управление Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры в дополнение к комплексу мер национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» , инициированного по решению Президента России Владимира Путина . В этом году бизнесмены вновь смогут воспользоваться такой весомой поддержкой.

Фото: управление Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры

Взято отсюда.

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