Благодаря гранту Губернатора дети-инвалиды увидели зимующих на Алтае лебедей

Бесплатную туристическую поездку в государственный природный заказник «Лебединый» на комфортабельном автобусе организовали для девяти детей-инвалидов и их родителей – членов общественной организации «Белые вершины». Маршрут включал посещение Музея Чуйского тракта в Бийске, где участники узнали много интересной информации о первых животных и людях, населявших территорию, познакомились с палеонтологической коллекцией и историей развития Чуйского тракта. Следующей остановкой стало озеро Светлое Советского района – единственное место в России, где лебеди остаются на зиму в зоне континентального климата.

Участники поездки поделились: «Территория озера облагорожена, ребенку с ограниченными возможностями здоровья можно без труда подойти к смотровой площадке по мостикам. А возможность полюбоваться птицами с близкого расстояния, покормить лебедей специальным кормом для нас просто бесценна! Вдоволь насмотрелись на красивых птиц, погрелись в теплом доме, приобрели сувениры на память о поездке».

Как пояснили в Министерстве социальной защиты Алтайского края , бесплатные поездки организуют в рамках социального проекта для семей с детьми «Краски Алтая» совместно с туристической компанией «Охота» на средства гранта Губернатора Алтайского края. Всего с 2021 года провели 20 туристических поездок, в которых участвовали более 350 человек .

Фото: Министерство социальной защиты Алтайского края

Справка : «Краски Алтая» – это однодневные экскурсионные туры выходного дня по одному из четырех предложенных маршрутов: «Легенды Белокурихи» (Белокуриха и «Белокуриха-2»), «К истокам Алтая» (Змеиногорск и Курьинский район), «Алтайское ожерелье» (Бийск и «Алтайское Холмогорье»), «Зимняя сказка Алтая» (Бийск и заказник «Лебединый»).

Взято отсюда.

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