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Благодаря нацпроекту на алтайском предприятии выработка полуфабрикатов увеличилась втрое

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Благодаря нацпроекту на алтайском предприятии выработка полуфабрикатов увеличилась втрое

АЛТАЙСКИЙ КРАЙ, /НИА-АЛТАЙ/. На свиноводческом предприятии «Антипинское» в Тогульском районе подвели итоги шести месяцев реализации национального проекта «Производительность труда».

В качестве пилотного потока был выбран процесс изготовления пельменей ручной лепки.

«На старте проекта рабочая группа выявила 33 проблемы, которые снижали эффективность производственного участка. Применение инструментов бережливого производства позволило сократить время протекания процесса на 16%, а выработку увеличить втрое», – рассказал руководитель по направлению «Оптимизация потоков» Павел Белкин.

В следующие 2,5 года предприятие будет заниматься тиражированием инструментов нацпроекта на другие участки. Уже составлен план работ до конца 2026 года, который позволит ежегодно увеличивать производительность труда на 5%, уточняют в Министерстве экономического развития Алтайского края.

Самые активные участники рабочей группы получили ценные подарки. По мнению генерального директора предприятия Николая Коваленко, важная часть процесса перестроения производственной системы – командная работа: «Полагаю, нам удалось достичь хороших показателей по проекту благодаря вкладу каждого сотрудника в общее дело. Следующим этапом работы станет тиражирование полученных знаний на другие производственные процессы. Сохранив такую же вовлеченность сотрудников, мы обязательно успешно решим все поставленные задачи».

Справка: акционерное общество «Антипинское» – современный специализированный комплекс по производству мяса свиней на промышленной основе. Занимается разведением свиней пород крупная белая, ландрас и дюрок. С 2019 года введен в работу цех переработки мяса, который выпускает полуфабрикаты, мясное ассорти, колбасы, сосиски, деликатесы, продукцию для пикника, корма для животных.

Источник: Официальный сайт Правительства Алтайского края.

Взято отсюда.

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