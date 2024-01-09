Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
22РЕГИОН
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Блогер бросил двухмесячного ребенка в сугроб ради лайков и подвергся критике

Подписывайся на ГОРНЯК22!

Блогер бросил двухмесячного ребенка в сугроб ради лайков и подвергся критике

Блогер Сергей Косенко бросил младенца в снег Фото: inst/@sergey_kosenko *

Ролик с младенцем был снят во время отдыха на курорте в Альпах. Перед публикацией видео блогер анонсировал популярные кадры, где главную роль сыграет его сын

Блогер-миллионник Сергей Косенко бросил в сугроб своего двухмесячного сына Лео и опубликовал эти кадры на своей странице в соцсети. Многие подписчики возмутились такому поступку и призвали наказать мужчину, сообщает Starhhit.

После волны хейта Косенко заявил, что на самом деле он якобы бросил в снег куклу. Однако люди не поверили: на кадрах младенец моргал. Подписчики отметили, что блогеру стоит ждать заявления в опеку.

На произошедшее отреагировали и политики. Так, депутат Госдумы Нина Останина считает, что за такое видео Косенко грозят серьезные последствия. Кроме того, по ее словам, некоторые из аудитории в 7 млн человек могут последовать его примеру.

“Считаю поступок Косенко не просто безнравственным, но и преступным и буду обращаться в СК РФ с соответствующим заявлением”, – добавила Останина.

Также ролик не оставила без внимания глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Она отметила, что в последнее время блогеры в погоне за хайпом не задумываются об ответственности перед аудиторией.

*Фото: instagram.com, социальная сеть Instagram запрещена в РФ; она принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской.

Взято отсюда

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

Уважаемые жители г Горняка, в связи с проведением работ сотрудниками филиала «Змеиногорские МЭС»будет приостановлено электроснабжение жилых и нежилых зданий, расположенных по адресам:
Новости Горняк

Внимание! Отключение электроэнергии в Горняке с 10 по 12 января 2024 года

09.01.2024

 Интересное

️В Алтайском крае погода позволила открыть проезд по трассам

09.01.2024

 Интересное

Очередная ракетная атака произошла над Белгородом – есть пострадавшие

09.01.2024

 Интересное

Источник: мать погибшего младенца на Алтае скрывала его смерть несколько дней

09.01.2024

 Интересное

На Алтае произошел крупный пожар на турбазе в Чемальском районе

09.01.2024

Thumbnail
Интересное

В Красноярске продолжают поиски пропавшего игрока БК Барнаул Антона Петухова

09.01.2024

 Интересное

Блогер бросил двухмесячного ребенка в сугроб ради лайков и подвергся критике

09.01.2024

 Интересное

Стало известно новое предсказание Ванги на 2024 год

09.01.2024

 Интересное

В Алтайском крае за новогодние каникулы на дорогах погибли три человека

09.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix