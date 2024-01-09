Блогер Сергей Косенко бросил младенца в снег Фото: inst/@sergey_kosenko *

Ролик с младенцем был снят во время отдыха на курорте в Альпах. Перед публикацией видео блогер анонсировал популярные кадры, где главную роль сыграет его сын

Блогер-миллионник Сергей Косенко бросил в сугроб своего двухмесячного сына Лео и опубликовал эти кадры на своей странице в соцсети. Многие подписчики возмутились такому поступку и призвали наказать мужчину, сообщает Starhhit.

После волны хейта Косенко заявил, что на самом деле он якобы бросил в снег куклу. Однако люди не поверили: на кадрах младенец моргал. Подписчики отметили, что блогеру стоит ждать заявления в опеку.

На произошедшее отреагировали и политики. Так, депутат Госдумы Нина Останина считает, что за такое видео Косенко грозят серьезные последствия. Кроме того, по ее словам, некоторые из аудитории в 7 млн человек могут последовать его примеру.

“Считаю поступок Косенко не просто безнравственным, но и преступным и буду обращаться в СК РФ с соответствующим заявлением”, – добавила Останина.

Также ролик не оставила без внимания глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Она отметила, что в последнее время блогеры в погоне за хайпом не задумываются об ответственности перед аудиторией.

*Фото: instagram.com, социальная сеть Instagram запрещена в РФ; она принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской.

Взято отсюда