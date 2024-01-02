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Блогер из Новосибирска вышла замуж за парня, который спас ее под Новый год

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21-летняя девушка снимает милые ролики под музыку, выкладывает их в соцсети. Популярности сибирячка добилась, однако личная жизнь не складывалась

Блогер из Новосибирска вышла замуж за парня, который спас ее под Новый год

Фото: “КП-Новосибирск”

Блогер из Новосибирска Виктория Фомина вышла замуж за парня, который спас ее после поломки автомобиля на трассе. Об этом сообщает “КП-Новосибирск”.

21-летняя девушка снимает милые ролики под музыку, выкладывает их в соцсети. Популярности сибирячка добилась, однако личная жизнь не складывалась. До 2021 года – пока она не столкнулась с проблемами с автомобилями.

В один момент у Фоминой сломалось авто, которое она отвезла на СТО, где его якобы починили. Перед Новым годом она с подругой поехала на машине по делам, и транспортное средство заглохло.

“Поставили авто на аварийку, стали просить помощи. Но люди или проезжали мимо, или предлагали помощь, но нам нужен был трос, а ни у кого его не было. Я час простояла на дороге, уже замерзла… И тут останавливается автомобиль “Субару” зеленого цвета и оттуда выходит красивый, высокий Вова”, – рассказала блогер.Молодой человек купил канистру бензина и залил в ее авто. Машина завелась, проехала пару метров и снова заглохла. Вова выяснил, что в автомобиле сломался мотор.

Парень оказался 26-летним продавцом автомобилей. Девушка ему приглянулась и они начали общаться. Однако на серьезные отношения Вика не рассчитывала и собиралась переехать в Москву. Но не сложилось – она вернулась и стала встречаться с Вовой.

“Скажу честно, конфетно-букетный период быстро закончился, началась притирка и ссоры. Накануне 8 марта мы разругались до такой степени, что я сказала, что ухожу. Собрала вещи, съехала к подруге”, – рассказывает девушка.Однако парень не сдался. Узнав, где девушка будет праздновать 8 Марта, он пришел в тот клуб с букетом цветов и кольцом. Так они и помирились. Летом 2022 года Вика и Вова расписались. А в конце декабря 2023 года у них родилась дочка.

Горняк22

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