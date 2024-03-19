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Блогер Лерчек разводится с мужем после скандала с неуплатой налогов

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Блогер Лерчек разводится с мужем после скандала с неуплатой налогов

Валерия Чекалина с мужем Фото: vk.com/lerchek_group

СМИ пишут, что Лерчек якобы уже четыре месяца не живет вместе со своим мужем и часто проводит время со своим тренером по танцам

Блогер Валерия Чекалина (Лерчек) разводится со своим мужем Артемом, сообщает РИА Новости.

“Зарегистрировано заявление о расторжении брака супругов, имеющих детей. Истец: Чекалина Валерия Валерьевна, ответчик: Чекалин Артем Александрович”, – указали на портале единого информационного пространства мировых судей города Москвы.

Заявление о расторжении брака блогер направила в суд 15 марта. Пока неизвестно, если у Чекалиной какие-то конкретные требования к супругу.

Беседу по рассмотрению иска назначили на 25 марта. Судья даст паре месяц на то, чтобы наладить отношения. Если Чекалина не изменит своего решения, то их ожидает процедуры развода, раздела имущества и детей, которых у них трое: восьмилетние близнецы Богдан и Алиса и трехлетний сын Лев.

Сама Лерчек пока информацию о разводе никак не прокомментировала. На днях вместе с матерью она улетела в родной город Тольятти.

Напомним, что ранее Чекалиных обвинили в неуплате налогов. Против пары возбудили уголовное дело и обязали их выплатить 504 млн рублей долгов. Позже блогеры погасили задолженность. Лерчек, говоря о своих проблемах с законом отметила, что они с супругом были глупыми и слушали не тех людей. Она также подчеркнула, что признала все ошибки и раскаялась.

Ранее плачущая Елена Блиновская попросила отпустить ее из СИЗО к детям. Блогер напомнила суду, что у нее четверо детей, младшей из которых – три года.

Взято отсюда

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