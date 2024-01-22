В момент оглашения приговора к зданию суда подъехал автозак. На заседании блогерша расплакалась, когда муж передал ей сумку с вещами

22 января Замоскворецкий районный суд Москвы изменил блогеру Елене Блиновской меру пресечения, заменив домашний арест на заключение под стражей. Об этом сообщил Telegram-канал столичных судов.

Это решение суд принял в связи с неоднократным нарушением Блиновской условий домашнего ареста. Федеральные СМИ сообщают, что речь идет, в частности, о новогодней вечеринке, на которой блогер общалась со свидетелем по делу, хотя это было запрещено.

Взято отсюда