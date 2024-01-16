Выборы президента России в 2024 году, баннеры Фото: избирком Алтайского края

Грядущие выборы президента России вне всяких сомнений станут одним из главных событий 2024 года. Окончательный список кандидатов на этот пост еще формируется

В марте 2024 года в России пройдут президентский выборы. Нового главу государства изберут на шестилетний срок – до 2030 года. О намерении участвовать в выборах заявили 15 человек – от действующего президента до блогеров. Но после первого “отсева” список сократился до 11 персон. Рассказываем, что известно о претендентах на пост президента, которые готовы поспорить за должность с действующим главой государства.

Сергей Бабурин

Председатель партии “Российский общенародный союз”. Ему 64 года.

В 2018 году уже был кандидатом на президентских выборах, набрал 0,65% голосов, напоминает “Коммерсант”.

Сергей Бабурин был депутатом I, II и IV созывов Госдумы. В течение десяти лет, с 2002 по 2012, занимал пост ректора Российского государственного торгово-экономического университета.

Анатолий Баташев

Блогер-эколог. Самовыдвиженец, 48-летний член партии “Зеленая инициатива”.

Баташев рассказал ТАСС, что необходимые подписи в свою поддержку собирается привести в ЦИК сам на УАЗе.

“”Я попросил друзей одолжить мне автомобиль-“буханку”, чтобы довести эту тяжесть до Центральной избирательной комиссии. Они вместительные – как раз то что надо”, – сказал политик.

Андрей Богданов

Политический деятель. Кандидат от “Российской партии свободы и справедливости” (не представленной в Госдуме).

Богданов уже участвовал в президентской гонке в 2008 году, набрав тогда 1,30% голосов избирателей, напоминает ТАСС.

Владислав Даванков

Вице-спикер Госдумы, кандидат в президенты от партии “Новые люди”.

Даванков с 2013 года работал вице-президентом компании Faberlic (“Фаберлик”), пишет “Коммерсант”. В 2020 году основатель компании Алексей Нечаев создал партию Новые люди”, в которую вступил Владислав Даванков.

В 2021 году избирался депутатом Госдумы от партии. Занял пост первого заместителя руководителя фракции “Новые люди) в Госдуме VIII созыва и вице-спикера.

Выборы президента России в 2024 году, баннеры Фото: избирком Алтайского края

Сергей Малинкович

Лидер партии “Коммунисты России” (не представлена в Госдуме), депутат Алтайского краевого Заксобрания.

После подачи заявления в ЦИК Малинкович рассказывал журналистам, что программой, с которой он выдвигается, будет “зачитываться вся страна, ЦРУшники будут хвататься за сердце”, пишет РИА Новости.

Борис Надеждин

Политический деятель. 60-летний подмосковный депутат, которого поддержала партия “Гражданская инициатива”.

Кандидат физико-математических наук. Основал кафедру права МФТИ, возглавлял ее до 2016 года. Путь в политике начал в 1995 году. В 1997–1999 годах работал советником первого вице-премьера Бориса Немцова и помощником премьера Сергея Кириенко. Избирался в Госдуму, напоминает “Коммерсант”.

Сейчас Надеждин – депутат городского совета Долгопрудный.

Рада Русских

Самовыдвиженец. 39-летняя блогер из Екатеринбурга, визажист, предприниматель.

Является основательницей косметического бренда Gedonist.cosmetics и Центра волновой диагностики в Санкт-Петербурге, где эзотерику, магию и духовные практики используют при лечении заболеваний, пишет Ura.Ru. Также является зооволонтером.

Ирина Свиридова

Политический деятель, 36-летняя кандидат в президенты от “Демократической партии России” (ДПР) (не представлена в Госдуме).

Свиридова баллотировалась в Госдуму восьмого созыва по Тамбовскому одномандатному округу от партии “Зеленая альтернатива”, но не прошла, набрав всего 2,16% голосов. Работала экономистом в разных финансовых учреждениях. В настоящее время находится в декрете и пишет кандидатскую работу, пишет “360”.

Леонид Слуцкий

Лидер ЛДПР.

Он занял руководящее место в партии после смерти ее лидера Владимира Жириновского, ушедшего из жизни 6 апреля 2022 года. Является руководителем фракции ЛДПР в Госдуме, пишет ТАСС.

Также Слуцкий возглавляет правления международного общественного фонда “Российский фонд мира”, заведует кафедрой международных отношений и интеграционных процессов факультета политологии МГУ им. М. В. Ломоносова. Входит в Совет при президенте РФ по делам казачества, рабочей группы при президенте по вопросам восстановления объектов культурного назначения, иных культовых зданий и сооружений.

Николай Харитонов

Депутат Госдумы от КПРФ. 74-летний председатель комитета Госдумы РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики.

Является депутатом Государственной думы РФ всех восьми созывов, начиная аж с 1993 года. Полковник ФСБ в запасе, рассказывает ТАСС.

На 15 января зарегистрированы Владислав Даванков, Леонид Слуцкий и Николай Харитонов – им как представителям парламентских партий не нужно было собирать подписи в поддержку.

Самовыдвиженцам предстоит собрать не менее 300 тысяч подписей (минимум 7,5 тысяч от одного региона). Штаб Путина еще 12 января сообщил, что уже собрано 1,8 млн. Выдвиженцы непарламентских партий должны собрать не менее 100 тысяч подписей.



Взято отсюда