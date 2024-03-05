Bloomberg: Безос впервые с 2021 года возглавил список богатейших людей мира

Илона Маска сместило на второе место падение акций Tesla, которую он возглавляет

Основатель и бывший глава американского онлайн-ритейлера Amazon Джефф Безос впервые с 2021 года занял первое место в списке богатейших людей планеты, пишет РИА Новости со ссылкой на данные собственного рейтинга агентства Bloomberg Billionaires Index (BBI).

Как гласят данные рейтинга, состояние Безоса за сутки уменьшилось на 500 миллионов долларов, до 200 миллиардов. С начала года основатель Amazon разбогател на 23,4 миллиарда долларов.

“Это первый раз с 2021 года, когда Безос, основатель Amazon, возглавляет рейтинг богатейших людей по версии Блумберга”, — отмечает агентство.

Американский предприниматель Илон Маск опустился на вторую строчку, его состояние за сутки опустилось сразу на 17,6 миллиарда долларов. Как отмечает Блумберг, это связано с падением акций возглавляемой им Tesla в понедельник на 7%. Такая ситуация сложилась на фоне обнародования данных о снижении поставок компанией электромобилей в Китай до минимума с декабря 2022 года. В общей сложности с начала текущего года Маск потерял 31,3 миллиарда долларов.

Агентство отметило, что разрыв в состоянии между Маском и Безосом на пике составлял 142 миллиарда долларов, но постепенно сокращался, поскольку динамика стоимости акций Tesla и Amazon разнонаправлена. Так, акции производителя электрокаров подешевели на 50% с рекордных значений 2021 года, а бумаги онлайн-ритейлера почти достигли исторического максимума.

Третье место в рейтинге BBI занимает владелец французского производителя предметов роскоши LVMH (LVMH Moet Hennessy – Louis Vuitton) Бернар Арно. С начала текущего года его состояние выросло на 18,3 миллиарда долларов.

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Взято отсюда