Празднование Крещения началось ранним утром во всех храмах, а продолжилось крестным ходом от Знаменского монастыря и чином освящения воды на реке Оби
19 января в Барнауле на Оби митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий совершил чин освящения воды. Сразу после этого все желающие горожане начали окунаться в иордань. Для многих это было впервые. О том, какие эмоции испытали барнаульцы, в фоторепортаже “Толка”.
Особая сила
На набережной собралось немало людей. Первыми на лед спустились священнослужители, горожане пока ждали наверху. В это время на реке уже дежурили сотрудники МЧС, полиция и скорая помощь.
Взято отсюда