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Бодрость тела и духа: как в Барнауле прошел праздник Крещение. Фоторепортаж

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Празднование Крещения началось ранним утром во всех храмах, а продолжилось крестным ходом от Знаменского монастыря и чином освящения воды на реке Оби

19 января в Барнауле на Оби митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий совершил чин освящения воды. Сразу после этого все желающие горожане начали окунаться в иордань. Для многих это было впервые. О том, какие эмоции испытали барнаульцы, в фоторепортаже “Толка”.

Особая сила

На набережной собралось немало людей. Первыми на лед спустились священнослужители, горожане пока ждали наверху. В это время на реке уже дежурили сотрудники МЧС, полиция и скорая помощь.

Взято отсюда

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