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Боец из Алтайского края поделился кадрами водружения российского триколора в Авдеевке

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Кадры сняты после взятия парковочной площади на подходе к центру, рассказал автор видео. Алтайские военнослужащие принимали активное участие во взятии города

Военнослужащий из Алтайского края поделился фрагментом водружения российского триколора в отвоеванной Авдеевке. Видео опубликовало краевое отделение Народного фронта.

В бронежилете и боевой разгрузке солдат взбирается на одну из возвышенностей в Авдеевке, чтобы развернуть флаг.

Отмечается, что кадрами поделился военный из Камня-на-Оби.

Как ранее сообщалось, алтайские военнослужащие принимали активное участие во взятии Авдеевки. Например, бойцами штурмового отряда 35-й отдельной мотострелковой бригады освободили здание ж/д вокзала.

Взято отсюда

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