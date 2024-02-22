Кадры сняты после взятия парковочной площади на подходе к центру, рассказал автор видео. Алтайские военнослужащие принимали активное участие во взятии города
Военнослужащий из Алтайского края поделился фрагментом водружения российского триколора в отвоеванной Авдеевке. Видео опубликовало краевое отделение Народного фронта.
В бронежилете и боевой разгрузке солдат взбирается на одну из возвышенностей в Авдеевке, чтобы развернуть флаг.
Отмечается, что кадрами поделился военный из Камня-на-Оби.
Как ранее сообщалось, алтайские военнослужащие принимали активное участие во взятии Авдеевки. Например, бойцами штурмового отряда 35-й отдельной мотострелковой бригады освободили здание ж/д вокзала.
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