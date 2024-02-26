Армия России Фото: Минобороны РФ/vk.com/mil

По словам военного, его подразделение не знало, что их отправили в Авдеевку. Он уверен, что если бы у его сослуживцев был шанс, они бы тоже сдались

Украинский солдат Дмитрий Дядчук больше недели прятался в разрушенном доме в Авдеевке от обстрелов ВСУ, а после попал в плен. По его словам, он хотел сдаться российским военным сразу же, как приехал туда с подразделением, сообщает РИА Новости.

“Пошел штурм. Всех убили. Я выпрыгнул в окно, побежал в сторону к своим. Бежал по улице в надежде где-то спрятаться или добежать к своим. Когда добегал, услышал стрельбу со стороны своего подразделения и забежал в дом, там сидел ждал. У меня не было рации, связи никакой, и я не знал пути отступления, мне не было доведено. Ничего не знал, что делать. Знал просто, с какой стороны меня привезли, и все”, – сказал Дядчук.

Военный рассказал, что еды у него не было, только пятилитровая баклажка воды. Последние три дня он провел и без нее. Когда бойца ВСУ брали в плен, он сдался без сопротивления. Дядчук отметил, что его не били и оказали медицинскую помощь: у бойца было сквозное пулевое ранение ноги.

Пленный отметил, что ВСУ понесли большие потери в Авдеевке. Многие погибли во время штурма, а некоторые группы по несколько десятков бойцов сдались в плен во время освобождения населенного пункта.

Ранее сообщалось, что бойцы ВСУ помогли эвакуировать тяжелораненого командира ВС России, который взял их в плен. Украинские солдаты помогали нести обездвиженного офицера.

Взято отсюда