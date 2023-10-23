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Боец Чимаев попросил у Кадырова разрешения отправиться воевать в Палестину

редактор ГОРНЯК2201 минуты

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22 октября 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Боец смешанных единоборств (ММА) чеченского происхождения Хамзат Чимаев после победы накануне вечером над Камару Усманом в UFC 294 прямо из октагона обратился в протянутый ему микрофон к главе Чечни Рамзану Кадырову. Пишет МК.

“Нохчи (самоназвание чеченцев), да будет доволен вами Всевышний!”, – сказал он на чеченском языке.

Назвав Рамзана Кадырова “Падишахом” Чимаев отметил, что тут “сражаться было не сложно”. 

“Но если ты дашь своё согласие, клянусь Всевышним, я первым делом поехал бы с оружием в Палестину”, – продолжил боец.

Чимаев еще раз попросил Рамзана Кадырова направить его в Палестину, добавив, что не боится умереть за братьев-мусульман. Боец также отметил, что не может смотреть, как погибают дети. 

В тоже время Чимаев высказал пожелание, чтобы все наладилось. “Мусульмане, христиане, иудеи – неважно, ребята, будьте вместе!”, – сказал он.

ФОТО: © KOMSOMOLSKAYA PRAVDA/GLOBALLOOKPRESS

ИСТОЧНИК

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