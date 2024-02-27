Близкие и друзья молодого медика из Екатеринбурга не знали всей правды — а она оказалась ужасна

27 февраля 2024, 13:30175Написать комментарий

В ночь на 16 февраля в Екатеринбурге погибла незрячая массажистка Вероника Белоусова. Ее тело без обуви лежало с пакетом на голове около дома, где она жила последние годы. Ее родители приехали из города Березники (Пермский край). Они рассказали, кому девушка звонила за двадцать минут до смерти и что она скрывала даже от самых близких людей. Подробности — в материале наших коллег из E1.RU.

Хотела быть полезной людям

26-летнюю Веронику Белоусову хорошо знали местные, все называли ее просто Ника. Девушка приехала из Пермского края. Она была инвалидом по зрению, в Екатеринбурге получила образование массажиста (с красным дипломом окончила Свердловский областной медицинский колледж). Работала и со взрослыми, и с детьми.

Ника всегда хотела быть полезной людям, несмотря на то, что одним глазом она практически ничего не видела (только очертания людей и очень крупные объекты вблизи).

— У меня болела шея, поясница. Я к ней раз 20 гонял, и мне помогло, — рассказал Михаил, один из ее постоянных клиентов.

Вероника самостоятельно снимала комнату и платила кредит за ипотеку (дом был еще не сдан). Увлекалась рукоделием.

— Играю на варгане, глюкофоне, дарбуке. Варю мыло, делаю свечи из вощины, плету из бисера, вяжу из трикотажной пряжи и из ализе пуффи. Интересуюсь психологией и эзотерикой. Но самым главным направлением моей жизни стал массаж, он помогает взрослым и детям быть счастливее и здоровее, — рассказывала Ника на своей страничке в соцсетях.

В квартире девушка жила одна. Соседи описывают ее как очень спокойную, без вредных привычек. Однако, несмотря на то, что друзья помогали Веронике материально, последнее время она между делом жаловалась на проблемы с финансами. Когда в ее квартиру зашли, то все вещи были аккуратно разложены на столе: ключи от двух квартир, документы. Как будто она к чему-то готовилась.

Общалась Ника в основном голосовыми сообщениями. Все они сохранились на ее телефоне, что помогло восстановить картину произошедшего.

«Доил ее много лет»

Последним человеком, которому Вероника позвонила, уже стоя на балконе, стал Виталий Сычев, который всем представлялся юристом. Разговор начался примерно в 19:30 и длился восемнадцать секунд. В этом разговоре она просила Виталия перезвонить. Он этого так и не сделал. Через двадцать минут летящую вниз девушку бесстрастно зафиксирует камера домофона. Двери в ее квартиру оказались закрыты изнутри, характерных для насильственной смерти повреждений на теле не нашли.

В телефоне дочери родители обнаружили обширную историю переписки с Виталием Сычевым, которая началась в 2021 году. И увидели историю денежных переводов: Ника на протяжении трех лет регулярно переводила Сычеву крупные суммы.

— Мы сейчас увидели все ее переводы. Там огромные суммы, огромнейшие! 100 тысяч рублей — это только один из ее переводов ему. Виталий как-то втерся к ней в доверие. У него очень много было проблем, и он ей очень горестным голосом записывал голосовушки. Много разных историй ей рассказывал. Очень грамотно всё делал, у него талант. Очень много денег из нее вытянул.

Мы отследили: он с ней регулярно на протяжении трех последних лет созванивался. И часто после звонка был скриншот перевода на крупную сумму денег, — рассказала мама Вероники Наталья Белоусова.

Вероника стремилась к самостоятельности, хотела жить отдельно. Но, по словам матери, в силу возраста у дочери еще не было большого жизненного опыта и ее легко можно было обмануть, используя ее доброту и проблемы со зрением. Что, по мнению женщины, и происходило.

— Вероника была еще очень юная девушка, верящая людям, помогающая им. Ей легко мог запудрить мозги искушенный взрослый человек, и с ней это произошло, как я предполагаю. Я ему, [Виталию], дозвонилась кое-как. Он сказал, что очень занят, горюет по Веронике, но прийти проститься не смог. Она была очень чувствительной к чужой боли, тонкокожей, поэтому и стремилась помогать людям. К ней все стекались, — рассказывает Наталья.

При этом нельзя сказать, что Вероника купалась в деньгах — она платила за ипотеку и за съём. Хотя друзья и старались находить для нее клиентов на массаж, некоторые подруги вспоминают, как она с грустью говорила, что ей подняли квартплату за съемную квартиру. Хотя повышение было незначительным — в районе тысячи рублей. Другая подруга припомнила, что девушке пришлось продать свой планшет, чтобы заплатить хозяйке. Также были дни, когда Нике не на что было купить себе еду. Но всё это говорилось вскользь и разным людям.

Родителям она вообще не жаловалась на проблемы. А друзьям — редко и мимоходом. Ужасная правда стала известна, только когда родители открыли ее телефон и стали прослушивать голосовые сообщения (поскольку Вероника почти не видела, она пользовалась в основном ими).

«Боялась, что мы ее в чем-то плохом заподозрим»

— Раньше Вероника хоть что-то про него, [Виталия], говорила, потом перестала. Боялась, что мы ее в чем-то плохом заподозрим, будем нехорошо про нее думать. Мы все думали, что она грустная из-за головных болей, которые ее преследовали. А сейчас мы слушаем ее голосовые сообщения в телефоне, слушаем ее подруг из разных городов России. Она очень дозированно говорила им. Боялась его, [Виталия], предать, выдать.

Он «по-человечески» ей плакался, а она ему помогала. Ему, взрослому мужику, некому было помочь, кроме незрячей девушки. И это было в течение трех лет. Она только в последние дни смогла подругам довериться, и то не всю правду рассказала, — говорит Наталья.

Мама погибшей предполагает, что дочь стала жертвой манипуляций.

— У него очень эмоциональные сообщения — слезу хочется пустить. Мы с мужем сидим и слушаем их голосовые. Он: взрослый мужчина, крайне чувствительный, эмоциональный, страдающий. И она: 25-летняя незрячая неопытная, доверчивая девчонка — его утешает и подбадривает. И после — платеж. Такого человека, [как Виталий], в Голливуд надо. Февраль, январь, декабрь предыдущего года и так далее — очень много сообщений. Гений, девчонку выбрал слепую, которая одна живет и честно зарабатывает. Надо было по полной ее развести, — возмущается Наталья.

В то же время она понимает, что с точки зрения закона предъявить Виталию нечего, поскольку Вероника все переводы делала добровольно.

— Никто ничего не возбудит. Доведение до самоубийства — там должны быть угрозы, унижение. Всё это должно быть зафиксировано, кто-то должен снимать это на видео при свидетелях и так далее. А тут всего было понемножку, в течение длительного времени. Везде переводы Вероники ему мы видим. А за какие услуги? Я полагаю, что Вероника не одна была. Наверное, у него дойных коровок много. Он не именно этого, [случившейся трагедии], добивался, но Вероника такой человек была, который не смог это выдержать. В один день слились все несчастья, — считает Наталья.

Дело в том, что за несколько дней до смерти на Веронику повесили несколько кредитов.

— К ней наркоманка еще обратилась, которая ее обманула и, пользуясь ее слепотой, себе деньги перевела. Но это уже мелочь по сравнению с Сычевым, который с 2021 года «на зарплате» у нее был, — считает мама погибшей.

В последнем звонке Ника просила Виталия перезвонить.

«Кончились все деньги и все силы»

— Есть такая 25-летняя Кристина, она наркозависимая, беременная и через пару месяцев родит. У нее есть дочка пяти-семи лет. Пришла к Нике 8 февраля. Вероника ее пустила к себе, потому что та жаловалась, что ребенка надо помыть, а негде — из квартиры выгоняют. А через пять-шесть часов пребывания у Ники, когда она уже была вымотана, стала выпрашивать у нее 50 тысяч рублей, чтобы снять новое жилье.

В ответ на отказ стала уговаривать, обещать, что напишет расписку. Написала расписку на 100 тысяч рублей. Выпросила у Ники телефон с приложением «Тинькофф» и спокойно перевела себе сначала 100 тысяч, потом еще 160 тысяч. Брала на нее кредиты и переводила деньги себе. Ника этого не увидела — она незрячая, — рассказала Наталья.

Потом Кристина ушла, а на следующий день Вероника обнаружила, что пропали наушники и книги.

— Она позвонила Кристине, та возмутилась, что ее подозревают в таком. Сказала, что сейчас приедет, всё найдет и Нике будет стыдно. Приехала и стала просить у Ники еще денег. Валялась у нее в ногах беременная, и Ника ей опять не отказала. Это я знаю со слов нескольких подруг Ники, которым она успела рассказать.

Ника дала ей телефон, чтобы та что-то закрыла. Но Кристина взяла на Нику кредит и еще новую карту открыла. Ушла веселая и довольная. И только после этого Ника заметила по звуковым сигналам: списывание средств, списывание средств, списывание средств… — восстановила хронологию событий мама погибшей.

К сожалению, в этот момент две подруги Вероники были в отъезде и никто не смог помочь ей советом. Девушка испугалась, заблокировала карты и взяла кредит в Сбере, чтобы покрыть долги в «Тинькофф» (около 260 тысяч рублей).

— Опять же, никак не доказать, что это не было добровольно. У Ники остались только две расписки на 100 и 160 тысяч рублей. Нотариально не заверенные, полученные без свидетелей. И Ника еще и отдала эти расписки в руки этому Сычеву: «Он же юрист». И он до 15 февраля ей втирал какие-то обещания поймать эту «курицу», что там еще на нее есть эпизоды и так далее. До самого конца она ему верила.

После этого Вероника еще просила у одной из подруг вернуть ранее взятые деньги, но неудачно.

— Последнее время она почти не спала, переживала. Кончились все деньги и все силы. Сказала бы нам — мы бы кое-что продали, взяли бы кредит, помогли бы ей. Мы бы ее увезли отсюда, выдернули. Но она побоялась нам сказать, потому что щадила нас и берегла, — сокрушается мама.

«Остались только ее маленькие беленькие тапочки»

— Мы видели, что ей плохо, но мы всё списывали на ее опухоль, на ее болезнь. Ее подруги тоже говорили, что она жаловалась, но никто не верил, что она может с собой такое сделать. Остались только ее маленькие беленькие тапочки, в которых она напоследок была.

Вот этому Сычеву последний раз она позвонила, восемнадцать секунд. И после этого она полетела птичкой. В один день слились все [невзгоды]. Ее добротой пользовались все, мне кажется.

Мне она ни на что не жаловалась. Меня она поддерживала и говорила оптимистические вещи. Только подругам кое-что рассказывала. Люди и через более страшные вещи перешагивают и идут по жизни дальше. Послала бы, заблокировала — и всё. Но это не про нее. Она такой человек — всё близко к сердцу принимала. Была бы стервой — сейчас бы сидели с ней вместе хохотали, — говорит мама Вероники.

Женщина не рассчитывает, что кто-то понесет наказание за смерть ее дочери.

— В нашей стране, если я его или ее накажу, посадят меня. Пепел Клааса, конечно, бьется в мое сердце. Но мне уже 50 лет, и я понимаю, что в нашей стране побеждает тот, у кого больше денег. Доказать, что она переводы эти делала не по своей воле, сейчас уже практически невозможно, — полагает Наталья.

Еще чуть-чуть и видео загрузитсяПоследние секунды жизни девушки сняла камера домофона

Екатеринбуржец обратился в СК с заявлением о мошенничестве, оттуда его заявление передали в отдел полиции № 5.

— С марта по октябрь 2021 года, вводя меня в заблуждение и угрожая привлечением меня к уголовной ответственности за якобы незаконную продажу квартиры, Сычев получил от меня 981 867 (девятьсот восемьдесят одну тысячу восемьсот шестьдесят семь) рублей, причинив мне существенный вред, — написал пострадавший.

Однако в возбуждении уголовного дела ему отказали из-за отсутствия события преступления. Отказ он безуспешно пытался обжаловать.

На телефоне у Вероники нашли голосовую запись длиною в 30 минут. Возможно, в ней она хотела рассказать о том, что ее волновало в последние дни жизни. Раскрыть свои мотивы. Однако файл сохранился с ошибкой, открыть его так и не удалось. Эту тайну Вероника забрала с собой в могилу.

«Не хочу ее в холодную землю закапывать»

Прощание с Вероникой Белоусовой состоялось 18 февраля. Гроб был закрыт. Проститься пришли несколько десятков человек.

— Мы ее решили кремировать и увезти к себе домой. Не хочу ее в холодную землю закапывать. Хочу, чтобы она со мной близко была. И папа хочет так же. Мы не екатеринбуржцы, мы просто потеряли здесь своего ребенка.

Народу на прощании было много. Многих мы видели в первый раз. Там очень много людей ее знали и любили. И все, кто говорил перед гробом, ее очень жалели, — рассказала мать девушки.

Ранее мы рассказывали о последнем разговоре Вероники с мамой. В ее смерти не нашли криминала. Девушку хорошо знали многие екатеринбуржцы, особенно жители Академического. Она делала массаж детям и взрослым, увлекалась рукоделием.

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Взято Источник

27.02.2024