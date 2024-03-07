Бойцы из Алтайского края прямо с передовой поздравили женщин с 8 Марта

Бойцы пожелали женщинам края терпения и веры в скорейшее возвращения мужчин домой

Участники СВО из Алтайского края прямо с передовой поздравили женщин с 8 Марта.

Бойцы 2-го мотострелкового батальона (полк 1441):

«Дорогие женщины Алтайского края, от всей души поздравляем вас с Международным женским днем. Находясь вдалеке от дома, мы благодарим вас за вашу помощь и поддержку».

Военнослужащие штурмовой бригады:

«Желаем вам добра, счастья, терпения, удачи. Вы наш надежный тыл. С вашей поддержкой нам по плечу любые преграды».

Алтайский полк:

«От имени мужчин – участников специальной военной операции от всей души поздравляем вас с вашим праздником 8 Марта».

Резервный батальон:

«Хотелось бы отдельно пожелать вам терпения ввиду временного отсутствия сильного плеча рядом, веры в скорейшее возвращение ваших мужчин домой и надежды на нашу общую победу».

Войсковая часть 95382:

«Мы постоянно чувствуем вашу заботу и тепло. Обещаем, что с честью выполним свой воинский долг и с победой вернемся домой».

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Взято отсюда