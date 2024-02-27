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Бойцы медицинских отрядов провели диспансеризации сельских жителей Алтайского края

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Бойцы медицинских отрядов провели диспансеризации сельских жителей Алтайского края

Бойцы студенческих медицинских отрядов АГМУ провели диспансеризации населения в селах Алтайского края. В частности, бойцы СМО «Аликорн» работали в Усть-Калманском районе, а ребят из СМО «ALBUS» обследовали жителей Тогульского района.

«Нашими студентами была вновь проделана колоссальная работа. На протяжении несколько дней ребята осуществляли выезды с медицинской группой, где оказывали помощь в диагностике заболеваний. Также, ребята помогали среднему медицинскому персоналу в заполнение медицинской документации и выполнении различных манипуляций. Безусловно, такая выездная практика будет продолжаться в нашем вузе», – комментирует ректор АГМУ Ирина Шереметьева.

«Стоит отметить, что в ходе исследований, проводимых обучающимися АГМУ, у жителей районов Алтайского края был впервые выявлен целый ряд заболеваний, о наличие которых многие сельчане даже и не знали, и благодаря чему они смогут начать своевременное лечение. В ходе общения с ребятами обсудили востребованность данных выездных мероприятий, результаты и то, какой уникальный опыт получают будущие медицинские работники, которые после окончания вуза останутся работать в лечебных учреждениях региона», – говорит председатель комитета АКЗС по здравоохранению Владимир Лещенко.

Помимо осмотра, бойцы медицинских отрядов провели рад лекций о правильном питании, о здоровом образе жизни, провели мастер-класс по оказанию первой помощи и рассказали старшекурсниках сельских школ о подготовительных курсах и подготовке к сдаче ЕГЭ на базе Алтайского государственного медицинского университета.

Взято отсюда.

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