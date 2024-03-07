Бойцы с передовой поздравили женщин Алтайского края с 8 Марта

Бойцы из Алтайского края поздравили представительниц прекрасного, но совсем не слабого пола с 8 марта. Мужчины записали свои видео прямо на передовой.

Бойцы поблагодарили женщин за помощь и поддержку, подчеркнув, что постоянно чувствуют их заботу и тепло.

«Желаем вас счастья, добра, терпения, удачи. Вы — наш надежный тыл. С вашей поддержкой нам по плечу преодолеть любые преграды. Обещаем, что с честью выполним свой воинский долг и с победой вернемся домой!», — сказали военнослужащие.

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Взято отсюда.

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