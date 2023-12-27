Сегодня – День спасателя.

Сегодня поздравления с профессиональным праздником принимают те, кто всегда первым приходит на помощь, что бы ни случилось: пожар, наводнение или техногенная катастрофа. Речь – о спасателях МЧС. Их в крае – больше 4000 человек. Это 12 пожарно-спасательных отрядов и 80 частей. Есть среди них одна – специализированная, укомплектованная по последнему слову техники. И круглосуточную службу в ней несут лучшие из лучших. От сигнала до выезда пожарной машины на происшествие проходит не больше 20 секунд. Бойцы специализированной пожарно-спасательной части готовы спасать людей в любое время, в любой точке не только Алтайского края, но и всей Сибири. Наводнение, лесной пожар, техногенная катастрофа, снежные заносы или поиски пропавших – не важно. Здесь для каждой задачи есть специально обученные люди и специальная техника. Снегоходы, квадроциклы и даже снегоболотоход. Техника на все случаи жизни едва помещается в гараже части. Кроме машин – специальное оборудование, в том числе и инженерное. Выбирать тактику тушения крупных пожаров или делать прогнозы движения паводка помогает аэромобильная группировка, сформированная на базе части. На ее техвооружении – беспилотники. В этом году их часто поднимали в небо. Особенно при тушении лесных пожаров в Егорьевском районе. Спасатели говорят – это незаменимые помощники. Специализированную пожарно-спасательную часть создали при краевом главке МЧС 34 года назад. За это время ее бойцы не раз оказывались в эпицентре самых масштабных бедствий и катастроф. Авария на Саяно-Шушенской ГЭС, наводнения в Алтайском крае и Приморье, лесные пожары по всей Сибири. Только в этом году больше 1100 выездов. / В спецчасть МЧС попадают лучшие из лучших. Многих бойцов руководство присматривает в других подразделениях. Здесь служит и лучший пожарный России по итогам 2022 года – Алексей Петров. Самое главное достижение части, говорят здесь, это то, что за три с лишним десятилетия они не потеряли ни одного бойца.

Елена Лопатина

Взято отсюда.

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