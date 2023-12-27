Анастасия Ивлеева Фото: t.me/ivleeva360

20 декабря в Москве Ивлеева устроила новогоднюю закрытую вечеринку с почти голым дресс-кодом. Теперь звездных гостей вечеринки массово “отменяют” и заставляют приносить извинения

Российские звезды массово приносят извинения за участие в “голой” вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой. Скандал вокруг мероприятия принял очень серьезный характер. Дело дошло до отмены выступлений артистов и коллективного иска против Ивлеевой.

Иск и арест

Хамовнический суд Москвы 26 декабря зарегистрировал коллективный иск к Ивлеевой на сумму в 1 млрд рублей в счет компенсации морального вреда. Инициатором стал продюсер Александр Иншаков. Предполагается, что у Ивлеевой могут арестовать имущество в качестве обеспечительной меры.

По словам Иншакова, если суд встанет на его сторону, то все деньги пойдут в фонд поддержки бойцов СВО и их семей.

Одного из участников мероприятия рэпера Vacio арестовали на 15 суток за хулиганство: он пришел на вечеринку в одном носке. Кроме того, он получил штраф в 200 тысяч рублей за пропаганду ЛГБТ*.

Публичные извинения звезд

Извинения за организацию и участие в “голой” вечеринке принесли сама Настя Ивлеева, Лолита Милявская, Филипп Киркоров, Дима Билан, Ксения Собчак.

Что за “голая” вечеринка Ивлеевой

Блогер Анастасия Ивлеева провела в Москве вечеринку с дресс-кодом almost naked (то есть “практически голые”), пишет RTVI.

Большинство гостей, среди которых были Лолита, Глюкоза, Филипп Киркоров, Джиган, Ксения Собчак, Дима Билан, пришли в полупрозрачных нарядах, рассказывает “Коммерсантъ”. Хозяйка вечера выбрала просвечивающееся платье, а дополнила свой образ бриллиантовым колье за 23 млн рублей, которое висело чуть ниже поясницы.

Гости активно веселились и снимали видео, которые потом выкладывали в соцсетях.

Разлетевшиеся по соцсетям ролики с вечеринки возмутили многих общественников, которые потребовали проверить вечеринку на предмет пропаганды ЛГБТ*. Уже подано обращение в Генпрокуратуру РФ. Военкоры на своих каналах в соцсетях выложили список гостей вечеринки и призвали их игнорировать.

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина назвала циничной вечеринку Анастасии Ивлеевой:

“Проводить такие мероприятия в то время, когда гибнут наши ребята на СВО и многие дети теряют отцов, – цинично. Наши бойцы на фронте сражаются точно не за это. Оставаться при этом лицами российских соцсетей и госканалов – как минимум странно. Таким людям должен быть объявлен бойкот, причем на государственном уровне”, — цитирует Мизулину News.Ru.

*Экстремистская организация, запрещенная в РФ.

Взято отсюда