Боксер из алтайского села достойно представил регион на первенстве России

Самый юный, пожалуй, чемпион в Завьяловском районе – Захар Стрельников. На его счету – победы в краевых чемпионатах, и есть уже медаль прошедшего зимой в Москве всероссийского первенства по боксу памяти заслуженного тренера России Бориса Грекова.

«Не просто кулаками машем»

Подросток из алтайского села (край на первенстве России представляли четыре спортсмена) стал на турнире третьим в своем весе из 256 спортсменов – представителей 70 регионов России и вошел в резерв сборной страны.

Захар – обычный подросток, невысокий, ни жиринки. Встретив такого на улице, ни за что не разглядишь в нем чемпиона. Но именно так сложены самые крепкие, стремительные и точные боксеры, «качков» среди них нет.

Ездить на соревнования и сборы (вкладываются в выезды ребят и район, и родительский комитет) семикласснику приходится часто, но отставаний в учебе у парня нет, семья давно урегулировала этот вопрос. Когда есть возможность посещать уроки, он учится ударными темпами, старается «закрыть» самые важные темы, хороших оценок получить как можно больше, дабы не отстать от одноклассников, не подвести учителей.

Конечно от осинки не родятся апельсинки: мама юноши Анастасия Николаевна – спортсменка, кандидат в мастера спорта по дзюдо, папа Владислав Иванович служит в Росгвардии, его любимый вид спорта – футбол.

«С такими родителями не забалуешь», – улыбается тренер. А если серьезно, то именно от них у парня вот это правило – никогда не сдаваться.

– Мне очень нравится бокс, – говорит юноша. – Это честный вид спорта, в котором соперники уважают друг друга, они на равных. На ринге мы ведь не просто кулаками машем, как считают некоторые, но думаем, прежде всего, просчитываем каждое движение, как в шахматах – ходы.

Вырастить человека

О первых серьезных успехах своего воспитанника кандидат в мастера спорта, тренер Даниил Фенин говорит с гордостью, правда, свои заслуги оценивает довольно скромно:

– Я ведь всего шесть лет здесь тренером, первый мой набор еще дети, всего же тренируется около шестидесяти ребятишек. О чемпионах в полном смысле слова говорить рановато. Но я стараюсь, по совету своих учителей, пропагандировать свой вид спорта, делать его привлекательным для подростков. Секрет тренерского счастья прост: берешь первоклассника и год за годом его растишь, пока не получится красивый душой и телом человек. Отбор идет постоянно, среди девочек и мальчиков, и потому в местной школе гостем меня не считают. Да, звездочки просматриваются среди самых трудолюбивых, как Захар. Он – пример для воспитанников отделения бокса Завьяловской спортшколы.

– Вы сказали, что боксом не только мальчики занимаются. Девчоночье ли это дело?

– А почему нет? – парирует тренер. – Девочки работают не хуже пацанов. Это ведь не столько силовая история, сколько закалка характера, рост личности. Женский бокс бурно развивается сейчас, родители в последнее время охотно отдают своих дочерей в этот вид, полезный для здоровья, а если девушка вдруг попадет в ситуацию, когда надо будет защитить себя, то и для безопасности. Она легко это сделает, будучи подготовленной, зная приемы самообороны. Моим воспитанникам известно, что такое культура боя, и они никогда не применят свои навыки вне ринга, ради самоутверждения. Но как говорит наш президент, если драки не избежать, то бей первым.

«Воспитал – отпусти»

Есть сейчас такая околоспортивная история под названием «Даня Милохин». Помните, он еще недавно был лицом Сбера, эпатировал почтенную публику вызывающим маникюром и яркими женскими платьями, сбежал с началом СВО в Дубай. Сейчас Даня – в образе боксера, и вроде как даже победил на «турнире блогеров» индийца Аджмала Хана, а потом ликовал, завернувшись в российский триколор. Правда, острые языки спортивных комментаторов болтают, что соперник Милохина, цитата, «будто прогулял свою третью тренировку по боксу в детской секции, а Даня боялся испортить свое лицо»… Так что это такое было?

– Цирк, позерство, хайп, зарабатывание денег. Что угодно, только не спорт. Вам любой спортсмен, который с детства пашет, скажет, что это нечестно, – говорит Фенин. – Единственный плюс такого способа раскрутки Милохина вижу в том, что он начал пропагандировать бокс, пусть и таким странным образом, сменив маникюр на боксерские перчатки.

Фенин не ставит перед собой цели, чтобы его воспитанники непременно становились профессиональными спортсменами. Но уверен: навыков, полученных в детской секции, воспитанных здесь силы воли и стремления побеждать хватит, чтобы держать потом любые удары судьбы, какую бы дорогу ни выбрали ребята.

Меж тем Захар Стрельников поднимается по ступенькам спортивного мастерства уверенно и честно (это его любимое слово), намерен связать свою жизнь с боксом. Все у него пока впереди: и мечта об олимпийском золоте, и расставание с домом, родителями и любимым наставником.

– На периферии мы так и работаем, после 9–11 классов ребята уходят, уезжают учиться дальше. Для меня это честь – передать талантливого воспитанника опытным педагогам края, – рассуждает Даниил. – Так было, так будет; и Захар, чтобы расти дальше, уедет из Завьялова. Наверное, от сердца его отрывать придется. Но есть золотое правило тренера: «воспитал – отпусти». Греет сердце мысль, что спортсмен от этого не потеряет, а приобретет. А я на всю жизнь останусь его первым наставником.

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Взято отсюда.

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