Более 1 млрд 300 млн рублей штрафов за нарушение ПДД начислили жителям Алтайского края за 2023 год

В краевой Госавтоинспекции называют этот показатель рекордным за все последние годы.

Почему растёт количество нарушений, какими правилами чаще всего пренебрегают алтайские автомобилисты, и как с них взыскивают долги? Только за первые два месяца 2024 года комплексы фото- и видеофиксации обнаружили 152 тысячи несоблюдений правил движения. А по итогам прошлого года общая сумма штрафов с дорожных камер, всего чуть-чуть не дотянула до миллиарда рублей. Екатерина Виноградова, начальник центра автоматизированной фиксации правонарушений ГИБДД ГУ МВД РФ по Алтайскому краю рассказала, что ежегодно увеличивается количество постановлений где-то на 30%, но это связано с тем, что и количество комплексов увеличивается. В центр фотофиксации поступает информация со 184 стационарных комплексов, 12 передвижных и трёх мобильных. На сегодняшний день только в Барнауле установлено 70 стационарных комплексов. Самое частое нарушение на трассах – превышение скорости. А вот в черте города – проезд перекрестков на запрещающий сигнал светофора, пересечение стоп-линий, нарушение правил стоянки, остановки, рядности и движение по полосе для общественного транспорта. В этом году в крае появятся ещё 18 новых стационарных комплексов фото- и видеофиксации нарушений и четыре передвижных. Кстати, если к штрафам с камер добавить те, что выписали экипажи ДПС, то общая сумма за 2023 год становится ещё больше – 1 млрд 315 млн руб. Из них 250 млн руб. с нарушителей взыскали судебные приставы. Самая крупная сумма задолженности по штрафам ГИБДД составляла 400 тыс. руб. в 2023 году. Данная задолженность была взыскана в полном объёме. А самое большое количество штрафов ГИБДД, которое накопил житель Алтайского края в 2023 году, составляла 382 исполнительных производства на сумму 299 тыс. руб. Ещё почти 40 жителей края из-за долгов по штрафам ГИБДД лишились возможности выезжать за границу.

Елена Лопатина

Взято отсюда.

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