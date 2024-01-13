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Более 10 тысяч туристов посетили алтайское лебединое озеро на Новый год

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Пункт обогрева на “лебедином” озере Светлом пользуется популярностью у жителей Алтайского края и гостей региона. В планах организовать внутри возможность попить горячего чая

За новогодние праздники на смотровой площадке озера Светлого в заказнике “Лебединый” побывало более 10 тысяч туристов, сообщили в правительстве Алтайского края.

В основном это жители региона, но были и гости из Новосибирской, Кемеровской областей, а также Республики Алтай. Пунктом обогрева, которые недавно появился рядом со смотровой площадкой, воспользовались более 3 тысяч человек.

Пункт работает ежедневно с 8.00 до 18.00. Посетители заказника могут из тепла наблюдать за обитателями озера. При необходимости там можно зарядить свое мобильное устройство. В планах организовать в пункте чай и кофе.

Напомним, что павильон построили на средства гранта губернатора Алтайского края в сфере туризма.

Взято отсюда

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