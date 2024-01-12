Более 100 миллионов рублей курортного сбора направят на благоустройство Белокурихи в 2024 году

Об этом сообщается на сайте управления Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности.
Источник фото: Катунь 24
Решение приняли на заседании Общественного совета по осуществлению общественного контроля за целевым расходованием бюджетных ассигнований Фонда развития курортной инфраструктуры Алтайского края.
Что планируется сделать
Также будет представлен проект по созданию туристско-информационного центра на курорте и его формат работы.
Взято отсюда.
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