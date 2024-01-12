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Более 100 миллионов рублей курортного сбора направят на благоустройство Белокурихи в 2024 году

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Более 100 миллионов рублей курортного сбора направят на благоустройство Белокурихи в 2024 году

Об этом сообщается на сайте управления Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности.

Источник фото: Катунь 24

Решение приняли на заседании Общественного совета по осуществлению общественного контроля за целевым расходованием бюджетных ассигнований Фонда развития курортной инфраструктуры Алтайского края.

Что планируется сделать

  • обустроить спуск к реке и пешеходные мостики от курортного сквера,
  • благоустроить входную группу терренкура «Старая мельница» и набережной реки,
  • празднично оформить курорт,
  • продолжить работы по внедрению системы навигации на курорте.

    • Также будет представлен проект по созданию туристско-информационного центра на курорте и его формат работы.

    Взято отсюда.

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