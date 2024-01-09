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Более 100 млн рублей курортного сбора направят на развитие Белокурихи в 2024 году

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На эти средства планируется обустроить спуски к реке, пешеходные мостики от курортного сквера и прочее

Более 100 млн рублей курортного сбора направят на развитие Белокурихи в 2024 году

Фото: unsplash.com

В 2024 году на благоустройство инфраструктуры Белокурихи направят более 100 млн рублей, которые получат от курортного сбора. Об этом заявили в управлении Алтайского края по развитию туризма.

На эти средства планируется обустроить спуски к реке и пешеходные мостики от курортного сквера. Также рабочие благоустроят входную группу терренкура “Старая мельница”. Кроме того, планируется благоустроить набережную реки и провести иные работы. Не исключено, что денег хватит и на создание туристско-информационного центра.

Напомним, что Алтайский край с 2018 года участвует в эксперименте по развитию курортной инфраструктуры, который предполагает курортный сбор. Всего за время проведения эксперимента в бюджет поступило свыше 220 млн рублей, из которых на благоустройство направили почти 150 млн рублей. 

новости Локтевский

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