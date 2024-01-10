Более 100 млн руб. направят в 2024 году на благоустройство курорта Белокурихи

В частности, обустроят спуски к реке и пешеходные мостики, набережную реки, продолжат работы по внедрению системы навигации на курорте

По информации управления Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности, на благоустройство курортной инфраструктуры Белокурихи в 2024 году направят более 100 млн рублей.

Так, в курортной зоне Белокурихи обустроят спуски к реке и пешеходные мостики от курортного сквера, входную группу терренкура «Старая мельница», набережную реки, празднично оформят курорт, кроме того, продолжатся работы по внедрению системы навигации на курорте.

В управлении напомнили, что Алтайский край является одним из субъектов России, где с 2018 года реализуется эксперимент по развитию курортной инфраструктуры.

По данным ведомства, всего за время проведения эксперимента в Фонд развития курортной инфраструктуры Алтайского края поступило более 220 млн рублей, из них на благоустройство курортной инфраструктуры направлено почти 150 млн рублей.

В управлении также пояснили, что на средства курортного сбора в 2023 году в Белокурихе отремонтировали фонтан, установили детскую площадку в курортном сквере, начали работы по благоустройству входной группы терренкура «Старая мельница» и оборудованию санитарных зон, а также установили кованые ограждения пешеходного маршрута. Для безопасности отдыхающих в общественных местах курорта установили видеонаблюдение.

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Взято отсюда