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Более 100 млн рублей выделили трем алтайским городам на решение острых проблем

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Более 100 млн рублей выделили трем алтайским городам на решение острых проблем

Ремонт канализационного коллектора в Рубцовске Фото: администрация Рубцовска

На плановое улучшение качества жизни и срочную помощь в чрезвычайных обстоятельствах в 2023 году муниципалитетам выделили больше 60 млрд рублей

Городам Алтайского края из региональной казны дополнительно выделили 100 млн рублей, сообщил в Telegram-канале губернатор Виктор Томенко.

Из всей суммы половину направят в Рубцовск на начало работ по водоотведению, которые потребовались из-за аварии на городском коллекторе.

Еще 10,3 млн получит Барнаул на ликвидацию последствий урагана. Около 40 млн рублей потратят на обеспечение системы бесперебойного теплоснабжения в Славгороде.

“В целом в этом году мы направили на поддержку муниципалитетов больше 60 миллиардов рублей. Это касается и плановой работы по улучшению качества жизни во всех наших населенных пунктах, и срочной помощи в чрезвычайных обстоятельствах”, – подчеркнул Томенко.

Ранее стало известно, что в 2024 году власти Алтайского края снова выделят деньги на поддержку работоспособности ТЭЦ Ярового.

Взято отсюда

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